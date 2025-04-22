بقائي: روسيا لعبت دورا بناء في القضايا المتعلقة بالملف النووي الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مقابلة مع وكالة "ريانوفوستي" الروسية للأنباء، أن الادعاءات حول التحضيرات للقاء بين رئيسي إيران والولايات المتحدة في السعودية غير صحيحة.

وقال: "إن التقارير حول خطة السعودية للتحضير للقاء بين رئيسي إيران والولايات المتحدة هي مجرد تكهنات إعلامية وليست صحيحة".

وفيما يتعلق بقرار روسيا إعلان وقف إطلاق النار مع أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح، قال بقائي: "رحبنا بقرار الرئيس الروسي إعلان وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الفصح". ونحن نرحب بأي مبادرة تهدف إلى منع المزيد من القتل والدمار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بشأن دور روسيا في القضية النووية الإيرانية: "لطالما لعبت روسيا دورًا بنّاءً في القضايا المتعلقة بالملف النووي الإيراني؛ ونعتقد أن موسكو ستواصل لعب دور مهم في المستقبل. في الوقت الحالي، لم نتطرق إلى تفاصيل محددة لنتمكن من إصدار توقعات دقيقة".

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