بقائي: الشاعر "سعدي الشيرازي" يعتبر مرآة للخير وداعيا للإنسانية والسلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي بمناسبة الأول من شهر أرديبهشت(21 ابريل)، ذكرى الشاعر سعدي على منصة إكس، أن كلمات سعدي مرآة للثقافة والحكمة والسلام.

اليوم هو يوم ذكرى سعدي، المفكر والخطيب الناطق باللغة الفارسية ومؤلف الكنز الذي لا مثيل له من الأدب والحكمة الفارسية، "بوستان" و"كلستان".

إن خطاب سعدي ليس مجرد مرآة للثقافة والحكمة الإيرانية، بل هو أيضاً رسول اللطف والحكمة للبشرية، وبشارة بقرب النفوس المفعمة بالأمل والمؤمنة بالإنسانية والسلام.

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