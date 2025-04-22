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٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٧:٢٥ م

الخارجية الايرانية تدين الهجوم الإرهابي في مدينة باهالغام الهندية

الخارجية الايرانية تدين الهجوم الإرهابي في مدينة باهالغام الهندية

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة باهالجام الهندية وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من مواطني هذا البلد ودول أخرى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية بشدة العمل الإرهابي الذي وقع في مدينة باهالجام الهندية وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من مواطني هذا البلد ودول أخرى.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية هذا العمل الإرهابي بالجريمة الخطيرة التي تتناقض مع كافة المعايير القانونية الدولية وحقوق الإنسان. وأعرب عن تعاطفه مع أسر الضحايا وتعازيه لحكومة وشعب الهند، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل والصحة الجيدة.

واستذكر بقائي الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إدانة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق على مختلف المستويات الإقليمية والدولية لمنع ومكافحة الإرهاب وملاحقة ومعاقبة مرتكبي الأعمال الإرهابية.

رمز الخبر 1956975

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