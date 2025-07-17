ايران تعرب عن تعطافها مع الشعب العراقي في حادثة الحريق

وافادت وكالة مهر للانباء، أعرب إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس عن تعازيه للحكومة والشعب العراقي إثر حريق مدينة الكوت.

ونشر بقائي على منصة إكس (تويتر) باللغتين العربية والإنجليزية: "الجمهورية الإسلامية الايرانية تعرب عن خالص تعازيها لأسر وأصدقاء ضحايا حريق مدينة الكوت شرق العراق".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "نعرب عن أعمق مشاعر التعاطف والتضامن مع شعب وحكومة العراق الشقيق، ونحن على استعداد لتقديم أي مساعدة في هذه الأوقات الصعبة".

ودعا بقائي الله تعالى أن يمن على أسر الضحايا بالصبر والسلوان، وعلى المصابين بالشفاء العاجل.

وأسفر الحريق الذي اندلع ليلاً في مركز تجاري مكون من 5 طوابق بمدينة الكوت في محافظة واسط شرق العراق عن مقتل 61 شخصاً.