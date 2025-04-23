أوليانوف: الموقف الأميركي في الحوار مع إيران غير واضح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن موقف واشنطن من طهران غير واضح، ودعا إلى تحديد هذا الموقف، فلا وقت للانتظار طويلا.

وكتب أوليانوف في حسابه على منصة إكس: "موقف إيران واضح. لسوء الحظ، لا يمكننا استخدام نفس الوصف فيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة. لننتظر، لكننا لا نستطيع الانتظار طويلا".

وأشار أوليانوف إلى التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان الذي قال: "نحن مستعدون للتعامل مع الولايات المتحدة في الإطار المحدد مع الحفاظ على المصالح الوطنية".

وأكد بزشكيان أيضًا أنه "إذا لم يتفاوضوا من موقف متساوٍ، فسنستمر في طريقنا وكما قال قائد الثورة الاسلامية، نحن لسنا متفائلين ولا متشائمين".

بدأت المحادثات النووية بين طهران وواشنطن قبل أسبوعين، وقد التقى المفاوضون بالفعل مرتين بشكل غير مباشر، بوساطة سلطنة عمان.

ومن المقرر أن تتواصل هذه المحادثات السبت المقبل بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى غرب آسيا ستيف ويتكوف.

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