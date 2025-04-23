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٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٣٤ م

المفاوضات الفنية بين إيران والولايات المتحدة غير مباشرة مثلما تكون المفاوضات السياسية

المفاوضات الفنية بين إيران والولايات المتحدة غير مباشرة مثلما تكون المفاوضات السياسية

أعلن مصدر مطلع إن المفاوضات الفنية التي ستجرى يوم السبت المقبل بين خبراء إيرانيين وأمريكيين ستكون غيرمباشرة بوساطة عمان، كما تكون الحال في المفاوضات السياسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار مصدر مطلع في حديث لوكالة تسنيم للأنباء إلى المحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة على مستوى الخبراء، المقرر عقدها في مسقط السبت، وقال: "ستُعقد محادثات فنية بحضور خبراء نوويين وخبراء عقوبات بين إيران والولايات المتحدة لبحث التوصل إلى تفاهم".

وردا على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات فنية مباشرة بهدف المناقشة الدقيقة للقضايا، قال: "لا يوجد مثل هذا الترتيب على الإطلاق"، مبينا: "المفاوضات الفنية ستجرى بشكل غير مباشر بحضور خبراء إيرانيين وأمريكيين وبوساطة خبراء عمانيين".

/انتهى/

رمز الخبر 1957011
جواد ماستری فراهانی

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