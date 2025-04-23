المفاوضات الفنية بين إيران والولايات المتحدة غير مباشرة مثلما تكون المفاوضات السياسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار مصدر مطلع في حديث لوكالة تسنيم للأنباء إلى المحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة على مستوى الخبراء، المقرر عقدها في مسقط السبت، وقال: "ستُعقد محادثات فنية بحضور خبراء نوويين وخبراء عقوبات بين إيران والولايات المتحدة لبحث التوصل إلى تفاهم".

وردا على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات فنية مباشرة بهدف المناقشة الدقيقة للقضايا، قال: "لا يوجد مثل هذا الترتيب على الإطلاق"، مبينا: "المفاوضات الفنية ستجرى بشكل غير مباشر بحضور خبراء إيرانيين وأمريكيين وبوساطة خبراء عمانيين".

/انتهى/