وزير الثقافة: إيران وهونغ كونغ تمتلكان إمكانيات واسعة ومتكاملة لتعزيز التعاون

أفادت وكالة مهر للأنباء، فإن صالحي، الذي سافر إلى هونغ كونغ للمشاركة في منتدى التعاون الثقافي الآسيوي (ACCF2025)، قد أجرى محادثات مع روسانا لو، وزيرة الثقافة والرياضة والسياحة في المنطقة، وإريك تشين، نائب الرئيس التنفيذي.

وأشار وزير الثقافة الإيراني إلى التاريخ الثقافي والفني المشرق لإيران، مؤكدًا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير العلاقات الثقافية والفنية والإعلامية والسياحية مع هونغ كونغ. وأوضح أن هناك إمكانيات واسعة ومتكاملة بين إيران وهونغ كونغ يمكن تحويلها إلى برامج عملية ومشاريع مشتركة وإنجازات ثقافية ملموسة من خلال الإرادة والعزم المتبادل.

كما أشار صالحي إلى المراحل النهائية لإعداد مسودة مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين إيران وهونغ كونغ، معربًا عن أمله في أن يتم الانتهاء من هذه الوثيقة قريبًا وتوقيعها، مما سيساهم في تعزيز البنية التحتية للتعاون الثنائي في مجالات الثقافة والفن والإعلام والسياحة.

وفي سياق هذه اللقاءات، اقترح وزير الثقافة الإيراني إقامة "مهرجان الفيلم الآسيوي"، وأعلن عن استعداد الجمهورية الإسلامية لاستضافة الدورة الأولى من هذا المهرجان. وقد لقي هذا الاقتراح ترحيبًا من المسؤولين في هونغ كونغ، وتم الاتفاق على متابعة الجوانب الفنية والتنفيذية له في المستقبل القريب.

من جانبهم، أعرب المسؤولون في المنطقة الإدارية الخاصة بهونغ كونغ عن ترحيبهم بأي تطوير للتعاون الثقافي والفني والإعلامي والسياحي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدين أنهم يتطلعون بشغف لاستقبال الفنانين والمثقفين ووسائل الإعلام والسياح الإيرانيين في الفعاليات الثقافية المتنوعة في هونغ كونغ.

وفي ختام اللقاءات، اتفق الطرفان على تعزيز تبادل النخب الثقافية والفنية والإعلامية بين البلدين، ورفع مستوى الدبلوماسية الثقافية في إطار التعرف المتبادل على الحضارات، وأعلنا عن موافقتهما على تشكيل لجنة عليا على مستوى نواب وزراء البلدين لوضع خارطة طريق ومتابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

/انتهى/