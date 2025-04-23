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٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٥ م

حضور 2500 رجل أعمال وممثلين من 39 دولة في معرض إكسبو 2025

حضور 2500 رجل أعمال وممثلين من 39 دولة في معرض إكسبو 2025

سيد رسول مهاجر، معاون الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية، يعلن عن مشاركة 2500 تاجر ورجل أعمال وممثلين من 39 دولة في معرض إكسبو 2025، مؤكدًا أهمية إشراك القطاع الخاص في عرض القدرات الاقتصادية الإيرانية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكد سيد رسول مهاجر، معاون الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية، خلال اجتماع "حدث إيران إكسبو 2025 ومؤتمر إيران وأفريقيا"، أن المعرض يهدف إلى عرض القدرات الاقتصادية للقطاع الخاص في البلاد. وأوضح أن الحل الأول لمشكلات الاقتصاد يكمن في إشراك القطاع الخاص.

وأشار إلى أن 2500 تاجر قد أكدوا حضورهم في المعرض الذي سيعقد الأسبوع المقبل في إيران، بالإضافة إلى حضور ممثلين من 39 دولة حول العالم. كما سيشارك في المعرض الأمين العام لمنظمة "إيكو"، والأمين العام لمنظمة "شنغهاي"، والأمين العام للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات إقليمية ووفود من معظم الدول الأفريقية.

/انتهى/

رمز الخبر 1957000
یاسر المصری

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