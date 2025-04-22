إيران تنفي مشاركة مستثمرين أمريكيين في معرضها التجاري اکسبو 2025

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها صرحت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، اليوم الاثنين، بأنه لن يشارك أي مستثمر من القطاع الخاص الأمريكي في معرض إيران إكسبو 2025، على الرغم من المحادثات النووية غير المباشرة الجارية بين البلدين.

وقالت مهاجراني خلال مؤتمر صحفي بشأن المعرض التجاري إيران اكسبو 2025: "باستثناء الكيان الصهيوني، ليس لدينا أي حظر على استثمارات الدول الأخرى، ومع ذلك، فإن البنية التحتية الحالية غير مناسبة للاستثمار الأمريكي لعدم وجود علاقات سياسية حتى الآن".

جاءت هذه التصريحات بعد تقارير غير مؤكدة أشارت إلى إمكانية السماح لشركات أمريكية بالتمثيل في المعرض السابع لإمكانيات التصدير للجمهورية الإسلامية الإيرانية، المقرر عقده في الفترة من 28 أبريل إلى 2 مايو في أرض المعارض الدولية الدائمة بطهران.

وتأتي هذه المحادثات أيضًا وسط آمال بأن تُفضي المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، التي بدأت في وقت سابق من هذا الشهر في عُمان واستمرت خلال عطلة نهاية الأسبوع في إيطاليا، إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتخفيف العقوبات الاقتصادية عن البلاد.

أكدت السلطات الإيرانية أنها ليست متفائلة ولا متشائمة بشأن نتائج المحادثات.

أعلنت منظمة تطوير التجارة الإيرانية اليوم الاثنين أن أكثر من 4000 شركة من 110 دول تقدمت بطلبات للمشاركة في المعرض التجاري الرائد في إيران.

يتزامن هذا الحدث مع قمة لبحث التعاون الاقتصادي بين إيران والدول الأفريقية، حيث سيزور ما يصل إلى 40 وزيرًا ونائب وزير من أفريقيا طهران لعقد اجتماعات مع مسؤولين وشركات إيرانية.

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