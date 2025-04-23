بدء أعمال اللجنة المشتركة الإيرانية الروسية بشان وثيقة التعاون بين البلدين في موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأ خبراء إيرانيون وروس العمل على الوثيقة النهائية في 18 مجال عمل، الأربعاء 23 مايو، بعد مراسم الافتتاح.

وستترجم نتائج هذه الاجتماعات التي استمرت يومين إلى وثيقة اللجنة المشتركة الثامنة عشرة للتعاون الاقتصادي الثنائي، والتي سيتم الانتهاء منها يوم الجمعة بحضور وزير النفط الإيراني ووزير الطاقة الروسي بصفتهما رئيسي اللجنة من البلدين.

وفي مراسم افتتاح الاجتماع، قال أليكسي كريلوف، رئيس إدارة التعاون الدولي بوزارة الطاقة الروسية: "تم الاتفاق على بعض القضايا المقبلة، والبعض الآخر في طور الاتفاق، وسيتم الانتهاء من بعضها في اجتماعات اليوم والغد".

وذكر كريلوف أن حفل اختتام أعمال اللجنة الإيرانية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي سيعقد يوم الجمعة بحضور وزير النفط الإيراني ووزير الطاقة الروسي.

وأعرب محسن برزكر المدير العام لشؤون أوروبا وأمريكا ورابطة الدول المستقلة في مكتب الشؤون الدولية بوزارة النفط الإيرانية، عن ارتياحه لتصديق الجانب الروسي على المعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا وتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي اعتبارا من 15 مايو 2025، مضيفا أن آفاق العلاقات بين طهران وموسكو واضحة وطويلة الأمد واستراتيجية.

وقال برزكر: "مع تنفيذ المعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا، سيصبح مسار التعاون الاستراتيجي بين البلدين أكثر ديمومة من أي وقت مضى".

وفي إشارة إلى أجندة اجتماعات الخبراء اليوم وغدا، قال: "التعاون في قطاع المنبع لقطاع النفط والغاز وإنشاء مركز للغاز الإيراني من بين البنود المدرجة على جدول أعمال هذه المفاوضات".

وقال المدير العام لشؤون أوروبا وأمريكا ورابطة الدول المستقلة في إدارة الشؤون الدولية بوزارة النفط: إن تسهيل الظروف لإبرام عقد نقل الغاز الروسي إلى إيران وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الطاقة النووية السلمية هي أيضا قيد الدراسة.

وأضاف أن تعزيز عملية النقل في الممر الدولي بين الشمال والجنوب، وتوسيع التعاون المصرفي، وتسهيل التجارة وتوفير السلع الأساسية، والتعاون في مجال الزراعة، هي قضايا أخرى سيتم مناقشتها في اجتماعات الخبراء.

/انتهى/