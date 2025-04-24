جلالي: نقل الطاقة الروسية إلى إيران، مشروع ضخم لتعزيز العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار كاظم جلالي، الى انعقاد الاجتماع الثامن عشر للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا، وقال أنه تم التنسيق اللازم لعقد هذا الاجتماع في أجواء إيجابية وبناءة، مبينا: "يُعدّ الاجتماع الثامن عشر للجنة التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا أول اجتماع بعد توقيع فلاديمير بوتين، رئيس الاتحاد الروسي، على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين، وتصديق مجلس الدوما عليها. وبالتالي، أصبح مستوى علاقاتنا تفاعلاً استراتيجياً".

وأكد أن المفاوضات في الاجتماع الثامن عشر للجنة الاقتصادية الإيرانية الروسية ينبغي أن تستمر بشكل استراتيجي وشامل، وأضاف: "يجب متابعة المشاريع الضخمة المحددة في مسار التفاعلات الإيرانية الروسية، وخاصة مشروع الممر الشمالي الجنوبي، بسرعة".

وأضاف السفير الإيراني في روسيا أن استكمال مشروع نقل الطاقة الروسي إلى إيران يعد من بين المشاريع الضخمة الأخرى التي تم تحديدها بين البلدين، وقال: "نأمل أن يصل التعاون في المجالات المصرفية والطاقة النووية وتصدير واستيراد السلع وقطاع النقل إلى نتيجة إيجابية في الاجتماع الثامن عشر للجنة التعاون بين البلدين".

هذا وبدأت صباح امس الأربعاء في موسكو اجتماعات الخبراء للجنة المشتركة الثامنة عشرة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية (وكالة الطاقة الروسية).

وبعد ختام المحادثات في اليوم الثاني، ستقدم الوفود الخبيرة العديد من وثائق التعاون في مختلف المجالات للتوقيع عليها من قبل وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد ووزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفلييف، بصفتهما رئيسي اللجنة المشتركة بين البلدين.

سيعقد الاجتماع النهائي لتوقيع وثائق التعاون في مختلف القطاعات يوم الجمعة في فندق الرئيس بحضور وزير النفط الإيراني ووزير الطاقة الروسي.