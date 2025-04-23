السفير الإيراني: نريد التعاون مع الحكومة اللبنانية في اعادة الإعمار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، في حديث إلى قناة “الجديد”، أنّ إيران “تلتزم بما يتفق عليه اللبنانيون"، مشدداً على أن إيران لا تفرض رؤيتها على الداخل اللبناني.

وفي ما يتعلق بحوادث “انفجار البيجر”، أوضح أماني أن “جهاز البيجر الذي انفجر كان موجوداً في مكتبي، والغرض منه كان التحذير من أي هجوم محتمل”.

وعن استدعائه من قبل وزارة الخارجية اللبنانية، أشار السفير إلى أنه تبلغ الاستدعاء لكنه اعتذر عن الحضور اليوم، ولم يُحدّد له بعد موعد جديد.

وأردف أنّ بلاده لم توجّه بعد دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون لزيارة إيران، موضحاً أننا “نتفهّم الظروف اللبنانية الراهنة”.

وفي سياق آخر، شدّد أماني على “رغبة طهران في دعم الشعب اللبناني المتضرر من الاعتداءات الإسرائيلية”، مشيراً إلى أن بلاده “تتواصل مع الجهات الدولية وتسعى للتعاون مع الحكومة اللبنانية بهدف المساهمة في إعادة الإعمار”.

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