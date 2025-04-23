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٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٥٨ م

عراقجي يتصل بالقنصل العام الايراني في اسطنبول على خلفية وقوع الزلزال

عراقجي يتصل بالقنصل العام الايراني في اسطنبول على خلفية وقوع الزلزال

أجرى وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، اتصالا هاتفيا مع القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في اسطنبول، واطلع على آخر المستجدات هناك، عقب الزلزال بقوة تزيد عن 6 درجات على مقياس ريختر، والذي هزة في مدينة إسطنبول.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه عقب وقوع زلزال قوي ضرب اليوم الأربعاء تركيا، أجرى "عراقجي" اتصالا هاتفيا بالقنصل العام في إسطنبول "أحمد محمدي" واطمأن على أوضاع الزملاء العاملين في القنصلية وعلى آخر المستجدات المتعلقة بالحادث.

كما أصدر وزير الخارجية التعليمات اللازمة لتقديم أي مساعدة للمواطنين والطلاب الايرانيين في المدينة، وأيضًا تقديم أي مساعدات في حال طلبت ذلك السلطات التركية المختصة.

من جانبه، أعرب القنصل العام الايراني في إسطنبول عن تقديره لاتصال وزير الخارجية، وقدم تقريرا عن الأوضاع، كما أكد أنه لم يتلق أي تقارير عن أصابات بين مواطنين إيرانيين في هذا الحادث حتى الآن.

وأعلنت مصادر إخبارية اليوم الأربعاء، عن وقوع زلزال بقوة تزيد عن 6 درجات على مقياس ريختر في تركيا.

رمز الخبر 1957031

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