السفير الايراني: ايران والصين تعتبران السياسات المبنية على التنمر ضارة بالعلاقات الودية بين الدول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم السفير الإيراني في بكين، محسن بختيار توضيحات بشأن اللقاء بين وزيري الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي ونظيره الصيني السيد وانغ يي.

وكتب بختيار في منشور له: "خلال اللقاء بين الدكتور عراقجي ووزير الخارجية الصيني، تم التأكيد على العلاقات الحقيقية المبنية على الثقة المتبادلة".

وأضاف: "تعتبر كل من إيران والصين من دعاة سيادة القانون والتعددية على المستوى الدولي وتعتبران السياسات المبنية على التنمر ضارة بالعلاقات الودية بين الحكومات والتعاون فيما بين بلدان الجنوب".

هذا وزار وزير الخارجية الايراني امس الاربعاء الصين والتقى من خلاله مع وزير الخارجية الصيني و نائب رئيس وزراء هذا البلد.

ناقش الجانبان خلال هذه اللقاءات العلاقات الثنائية واحدث التطورات في المنطقة والعالم بما في ذلك المفاوضات غيرالمباشرة بين ايران وامريكا بوساطة سلطنة عمان.

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