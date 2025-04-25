العدوان الأمريكي يشن سلسلة غارات على صنعاء ومأرب وعمران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وسائل اعلام يمنية بأن القوات الأمريكية شنت سلسلة من الغارات الجوية في جزيرة كمران الواقعة قبالة سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقلت قناة المسيرة عن مصدر أمني ان "العدو الأمريكي شن عدة غارات جوية على مديريتي الحيمة الداخلية ومناخة بمحافظة صنعاء و4 غارات على مديرية مدغل في محافظة مأرب و غارتين على مديرية سفيان بمحافظة عمران".

وأمس الخميس، شن العدوان الأمريكي غارات مكثفة على محيط مدينة صعدة، كما شن 6 غارات على منطقة براش في العاصمة اليمنية صنعاء.

ويوم الإثنين الماضي، شنت الطائرات الحربية الأمريكية ثلاث غارات جوية متعاقبة في منطقة نقم شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

ويتواصل العدوان الأميركي على اليمن، منذ استئناف العمليات اليمنية، إسناداً ودعماً للشعب الفلسطيني بعد تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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