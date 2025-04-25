مهاجراني: المفاوضات تقتصر على القضية النووية فقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية فاطمة مهاجراني، في إشارة إلى بدء جولة جديدة من المشاورات مع حكومة الولايات المتحدة، أن إيران سوف تدخل أي مفاوضات بثقة وسوف تفعل كل ما هو ضروري من أجل المصالح الوطنية وسلام الشعب". "نأمل أن تنتهي هذه المفاوضات في الوقت المناسب.

وأوضحت أن أول اجتماع على مستوى الخبراء لمراجعة تفاصيل الاتفاقيات سيعقد يوم السبت المقبل.

وقالت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: "إن إيران تظل حذرة بشأن النوايا الحقيقية للحكومة الأميركية وتدعم الحوار دون ضغوط أو تهديدات".

وأكدت مهاجراني، ردا على سؤال حول مساعي إدارة ترامب لإدراج قضايا غير الاتفاق النووي، بما في ذلك برنامج الصواريخ الإيراني ودعم طهران لجماعات المقاومة في المنطقة، أن "هذه المفاوضات تقتصر فقط على القضية النووية، ونحن نرفض أي محاولة لتوسيع محور المحادثات".

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