مهاجراني: تبادل الرسائل غير المباشرة مع الولايات المتحدة مستمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بشأن خطط الحكومة لتحسين استهلاك الطاقة: بحلول نهاية سبتمبر، تمت إضافة 2200 ميغاواط من الطاقة الشمسية إلى دورة إنتاج الكهرباء في البلاد، وهذه العملية مستمرة. في الوقت نفسه، لتعزيز الكفاءة والتحسين، تم إطلاق حملة لتوفير غلايات قياسية للأسر التي تغطيها بعض مؤسسات الدعم، والتي يمكن أن تكون مثمرة.

وبخصوص التفاعلات الدبلوماسية، أضافت: من الماضي إلى الحاضر، تبادل الرسائل غير المباشرة مع الولايات المتحدة مستمر.

