  1. إيران
  2. السياسة
١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١:٢٥ م

مهاجراني: تبادل الرسائل غير المباشرة مع الولايات المتحدة مستمر

مهاجراني: تبادل الرسائل غير المباشرة مع الولايات المتحدة مستمر

صرحت المتحدثة باسم الحكومة على هامش اجتماع مجلس الوزراء: من الماضي إلى الحاضر، تبادل الرسائل غير المباشرة مع الولايات المتحدة مستمر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بشأن خطط الحكومة لتحسين استهلاك الطاقة: بحلول نهاية سبتمبر، تمت إضافة 2200 ميغاواط من الطاقة الشمسية إلى دورة إنتاج الكهرباء في البلاد، وهذه العملية مستمرة. في الوقت نفسه، لتعزيز الكفاءة والتحسين، تم إطلاق حملة لتوفير غلايات قياسية للأسر التي تغطيها بعض مؤسسات الدعم، والتي يمكن أن تكون مثمرة.

وبخصوص التفاعلات الدبلوماسية، أضافت: من الماضي إلى الحاضر، تبادل الرسائل غير المباشرة مع الولايات المتحدة مستمر.

/انتهى/

رمز الخبر 1962787

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات