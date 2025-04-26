نشر أي معلومة عن المفاوضات نقلاً عن "مصادر إيرانية مطلعة" اختلاق للأنباء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب محمد غلزاري، على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "في حين من المقرر أن تبدأ المفاوضات الفنية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في غضون ساعات قليلة، تنشر بعض وسائل الإعلام الأجنبية مواد تنقل عن "مصادر إيرانية مطلعة".

وأضاف: "لقد أصبحت هذه الطريقة في إنتاج الأخبار قديمة وغير صالحة لتحقيق أهداف متعددة. إن الزملاء في وسائل الإعلام ومتابعي الأخبار على دراية بهذا الأسلوب من إنتاج الأخبار المختلقة ولا يعطونها مصداقية من خلال إعادة نشر مثل هذه الأخبار وترجمتها".

وتابع أمين المجلس الإعلامي للحكومة الإيرانية: "كما هو الحال في الجولتين الأولى والثانية من المفاوضات، فإن الوزير والمتحدث باسم وزارة الخارجية سيكونان صادقين ومتجاوبين مع وسائل الإعلام المحلية والرأي العام الإيراني".

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