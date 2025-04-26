يحيى السريع: استهدفنا قاعدة "نيفاتيم" الجوية الصهيونية جنوب فلسطين المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المسيرة، أن الناطق باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، قال في بيان متلفز اليوم: أن العملية في منطقة النقب نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن الصاروخ وصل إلى هدفه ـ بحمد الله ـ وفشلت منظومات العدو في اعتراضه، مشيرة إلى أن العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورفضاً لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي ينفذُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا قطاعِ غزة.

وشددت القواتِ المسلحة على أنها ستواصلُ التصديَ للعدوانِ الأمريكيِّ ولن تتوقفَ عن تطويرِ قدراتِها العسكريةِ استجابةً لتطورات الموقف الميدانيّ وتعزيزاً لعوامل الصمود ودعماً وإسناداً للشعب الفلسطينيِّ المظلوم.

وجددت التأكيد على أن العمليات الدفاعية والإسنادية مستمرةٌ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ، ورفعِ الحصارِ عنها.

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