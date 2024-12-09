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٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٧:٠٢ م

القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية ضد هدف حساس للعدو الصهيوني في جنوب يافا

القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية ضد هدف حساس للعدو الصهيوني في جنوب يافا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ عملية ضد هدف حساس للعدو الإسرائيلي في جنوب يافا المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء،ـ انه أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ عملية ضد هدف حساس للعدو الإسرائيلي في جنوب يافا المحتلة.

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان اليوم الاثنين، أن العملية نفذت بنجاح تام بفضل الله، باستخدام طائرة مسيرة استطاعت إصابة الهدف بدقة متناهية.

وأشار متحدث القوات المسلحة إلى أن هذه العملية تأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل إسناد المقاومة الفلسطينية، مؤكدا على استمرار القوات المسلحة في مواجهة أي عدوان إسرائيلي على اليمن، وردًا على جرائم العدو بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت القوات المسلحة على أن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى تحقيق أهداف المقاومة، المتمثلة في وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة.

رمز الخبر 1951707

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