القوات المسلحة اليمنية تقصف قاعدة "نيفاتيم" الصهيونية للمرة الثانية خلال 24 ساعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بيان متلفز، تنفيذ القوة الصاروخية عمليةً عسكريةً استهدفتْ "قاعدةَ نيفاتيمَ الجويةَ" في منطقةِ النقبِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ، لم يكشف نوعه، مؤكدا أن العمليةُ حققت هدفَها بنجاح.

وأوضحت القوات المسلحة أن العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورفضاً لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي ينفذُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا قطاعِ غزة..

وأكدت أنَّها ستواصلُ متوكلةً على اللهِ ومستعينةً به تطويرَ قدراتِها العسكريةِ بما يلبي تطوراتِ المرحلةِ ويكسرُ عنجهيةَ العدوانِ الأمريكيِّ وغرورَهُ وأنَّها مستمرةٌ في عملياتِها العسكريةِ المساندةِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ في قطاعِ غزةَ.

وشددت القوات المسلحة اليمنية على عملياتها لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ، ورفعِ الحصارِ عنها.

وتعد هذه هي العملية العسكري الرابعة خلال 24 ساعة التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد أهدافا صهيونية في فلسطين المحتلة إسنادا لغزة التي تتعرض لحرب إبادة صهيوأمريكية.

ونفذ سلاح الجو المسير اليمني، أمس السبت، عمليتين عسكريتين متزامنتين بطائرتين مسيرتين أولاهما استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، والأخرى استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة.

وفي بيان منفصل أعلنت القوات المسلحة تنفيذ القوة الصاروخية عملية استهدفت لقاعدة "نيفاتيم" الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة.

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