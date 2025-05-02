القوات المسلحة تقصف قاعدة "رامات ديفيد" شمال فلسطين المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان متلفز، أن القوة الصاروخية نفذت عمليةً عسكريةً استهدفتْ قاعدةَ "رامات ديفيد" الجويةَ الصهيونية، وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرطَ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2، مؤكدا وصول الصاروخ إلى هدفِه بنجاحٍ وفشلتِ المنظوماتُ الاعتراضيةُ في التصدي له،

وأشار إلى ان العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ، ورفضاً لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يشنُّها العدوُّ الإسرائيليُّ وبدعمٍ أمريكيٍّ على إخوانِنا في غزة.

وحيت القوات المسلحة اليمنية في البيان "كافةَ الأحرارِ المجاهدينَ في قطاعِ غزةَ، وعملياتِهمُ البطوليةَ المستمرةَ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ رُغمَ الحصارِ والعدوانِ.

وجددت التأكيد أنها معهم بكلِّ قدراتِها وإمكاناتِها وأنَّ عملياتِها الإسناديةَ مستمرةٌ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها القوات المسلحة اليمنية قصف هدف عسكري شمال فلسطين المحتلة، حيث كانت العملية المعلنة الأولى في 23 من شهر أبريل الفائت.

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