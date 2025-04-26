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٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٤٠ م

رئيس جمعية الهلال الأحمر الايراني يتوجه إلى بندر عباس

رئيس جمعية الهلال الأحمر الايراني يتوجه إلى بندر عباس

توجه الدكتور بيرحسين كوليوند، رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، إلى بندر عباس في أعقاب انفجار عدة حاويات في رصيف الشهيد رجائي في بندر عباس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في أعقاب انفجار عدة حاويات في رصيف الشهيد رجائي في بندر عباس وإصابة عدد من المواطنين في الحادث، سافر الدكتور بيرحسين كوليوند، رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، إلى بندر عباس للإشراف وإدارة عمليات الإغاثة الميدانية للضحايا.

ومن الجدير بالذكر؛ وفي الساعات الأولى بعد الحادث، تم إرسال رئيس منظمة الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر الإيراني، إلى جانب أربعة فرق للاستجابة السريعة، إلى محافظة هرمزجان. وتتواجد حاليا فرق عمليات الهلال الأحمر في مكان الحادث، إلى جانب قوات من منظمات إغاثة أخرى.

رمز الخبر 1957141

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