ممثل قائد الثورة يزور مصابي حادثة ميناء الشهيد رجائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه توجه حجة الإسلام والمسلمين معزي ممثل قائد الثورة الإسلامية إلى محافظة هرمزجان لتقديم التعازي بالضحايا وتفقد احوال المصابين بالحادث وتقييم استمرار عمليات الإغاثة عقب حادث الحريق المؤلم في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس.

وخلال هذه الزيارة، زار الممثل الخاص لقائد الثورة الإسلامية منازل عدد من ضحايا حادثة بندر عباس ونقل إليهم رسالة تعازي الامام الخامنئي.

واصل حجة الإسلام والمسلمین معزی زيارته بزيارة عمال الإنقاذ المتواجدين في موقع حادث ميناء الشهيد رجائي. وفي إشارة إلى أهمية عمل رجال الإنقاذ، قال: "إن جهودكم ونشاطكم المتواصل على مدار الساعة في مساعدة المصابين دليل على معنوياتكم العالية وإيثاركم".

شارك ممثل قائد الثورة الإسلامية في الهلال الأحمر، أثناء تواجده في مدينة بندر عباس، في مراسم العزاء لضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي، التي أقيمت في جمعية الهلال الأحمر بمحافظة هرمزجان. وفي إشارة إلى أبعاد هذا الحادث المؤلم، قال: "إن الحادث المؤلم لانفجار ميناء الشهيد رجائي قد أحزن قلب إيران، ولكن على الرغم من أن معاناة الضحايا والعائلات التي فقدت أحباءها هي الجزء المرير من الحادثة، فإن الجزء الآخر يهمنا لأن الله يختبرنا في هذه المشاهد".