وزارة الخارجية التركية تعبر عن تعازيها بعد انفجار ميناء شهيد رجائي

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة أناضول، فقد أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا مساء السبت، أعربت فيه عن تعازيها للشعب والحكومة الإيرانية في وفاة عدد من المواطنين نتيجة الانفجار الذي وقع في ميناء شهيد رجائي في بندرعباس، محافظة هرمزغان.

وجاء في البيان: "ببالغ الحزن تلقينا خبر مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص جراء الانفجار في ميناء بندرعباس. نعبر عن تعازينا لعائلات الضحايا وللشعب الإيراني، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأفادت وكالة أناضول أن انفجارًا قويًا وقع فجر السبت في ميناء شهيد رجائي على سواحل الخليج العربي، ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة.

وبحسب آخر الإحصائيات التي أعلنها إسکندر مؤمنی، وزير الداخلية الإيراني، فقد أسفر الحادث حتى الآن عن وفاة 14 شخصًا وإصابة 750 آخرين.

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