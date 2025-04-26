متحدثة الحكومة الإيرانية توضح اخر التفاصيل حول الانفجار في ميناء الشهيد رجائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعربت فاطمة مهاجراني عن تعاطفها مع ضحايا الانفجار المروع في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس وقالت: "كما تعلمون، أصدر الرئيس أمراً بالتحقيق السريع في الحادث، وقد وصل الآن وزير الداخلية، ممثلاً عن الدكتور بزشكيان، إلى مكان الحادث". كما توجه وزير الطرق والتنمية الحضرية ورئيس هيئة الموانئ والملاحة البحرية إلى مكان الحادث.

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة أيضاً إلى عدد الجرحى في هذا الحادث المحزن، وقال: "كان من الضروري نقل عدد من الجرحى في هذا الحادث إلى المراكز الطبية، ولكن لحسن الحظ تم علاج معظمهم في العيادات الخارجية، وبالطبع يحتاج 27 شخصاً إلى عمليات جراحية".

وفيما يتعلق بسبب الحادث، يجب علينا أن ننتظر حتى يتم الانتهاء من عمل الخبراء اللازم وتجنب الإدلاء بتصريحات تخمينية.

وأضافت: "تم التنسيق اللازم مع مراكز علاج الحروق في كرمان وفارس، ويتم نقل الأجهزة العلاجية اللازمة". كما بدأ التعاون الممتاز مع القوات المسلحة لتقديم خدمات أفضل لضحايا الحادث.

وأضاف: "تم التنسيق اللازم مع مراكز علاج الحروق في كرمان وفارس، ويتم نقل الأجهزة العلاجية اللازمة". كما بدأ التعاون الممتاز مع القوات المسلحة لتقديم خدمات أفضل لضحايا الحادث.

وتابع مهاجراني: "تم توفير بنك الدم والمعدات والأدوية من قبل جامعة هرمزجان للعلوم الطبية، وجميع الكوادر النشطة وغير النشطة فعالة الان بالكامل، والوضع بشكل عام تحت السيطرة الكاملة".

وردا على سؤال حول أسباب الحادث، قالت المتحدثة باسم الحكومة: "يجب أن ننتظر حتى يتم إجراء العمل الخبير اللازم لتحديد سبب الحادث وتجنب الإدلاء بتصريحات تخمينية".

وأكدت: "أطلب من المواطنين الكرام متابعة الأخبار من المصادر الرسمية وتجنب الانسياق وراء الشائعات بشكل قاطع".