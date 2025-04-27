الجمارك: حصة ميناء شهيد رجائي من إجمالي واردات السلع الأساسية لا تتجاوز 8%

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجمارك الإيرانية أكدت أن حصة ميناء شهيد رجائي من واردات السلع الأساسية ليست كبيرة، حيث تقتصر على حوالي 8% فقط من إجمالي السلع الأساسية المستوردة.

تشير الدراسات إلى أن أكثر من 58% من واردات السلع الأساسية إلى البلاد تتم عبر جمارك ميناء الإمام الخميني (ره)، بينما تستحوذ جمارك ميناء أمير آباد في محافظة مازندران على حوالي 13% من هذه الواردات. كما تأتي جمارك نوشهر، تشابهار، وميناء أنزلي في المراتب التالية.

وفي تقريرها، أفادت الجمارك أنه في عام 1403 (2024 ميلادي) تم استيراد أكثر من 25 مليون و354 ألف طن من مختلف السلع الأساسية إلى البلاد، حيث تم تخصيص 2 مليون طن فقط لجمارك ميناء شهيد رجائي في بندرعباس.

كما تشير التقارير الميدانية إلى أنه لم يتم تقديم أي تقارير عن وجود حاويات تحتوي على سلع أساسية في موقع تخزين الحاويات الذي شهد الانفجار، حيث يتم استيراد معظم السلع الأساسية بشكل سائب، بينما يُخصص موقع ميناء سينا بشكل رئيسي للسلع الحاوية.

في الوقت نفسه، يعمل فريق فني من الجمارك برئاسة فرود عسكري، نائب وزير الاقتصاد ورئيس الجمارك الإيرانية، الذي يتواجد حاليًا في موقع ميناء شهيد رجائي، على استئناف إجراءات تخليص السلع الأساسية من الجمارك في بندرعباس اليوم.

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