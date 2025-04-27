ميناء الشهيد رجائي يستأنف انشطته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ميناء الشهيد رجائي استأنف عملياته بفضل جهود رجال الإنقاذ والإطفاء.

وقال وزير الداخلية: "لقد حققنا ظروفاً أكثر استقراراً في المناطق الرئيسية، ولحسن الحظ لم تتضرر أنظمة الموانئ والجمارك".

وأضاف مومني: "لهذا السبب أعلنا أن عمليات التحميل والتخليص والجمارك ستستمر في نشاطها".

وقد غادر 200 شخص آخرين أصيبوا في الحادث المستشفيات، لكن 300 آخرين ما زالوا في المستشفيات.

هذا وقد ادى وقوع انفجار ضخم امس السبت في ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندرعباس جنوب البلاد الى مقتل واصابة عشرات من الاشخاص ووقف انشطة الميناء لتسهيل عملية الانقاذ والإطفاء.

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