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٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٥٣ ص

ميناء الشهيد رجائي يستأنف انشطته

ميناء الشهيد رجائي يستأنف انشطته

استأنف ميناء الشهيد رجائي فجر الیوم الأحد أنشطته بفضل جهود رجال الإنقاذ والإطفاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ميناء الشهيد رجائي استأنف عملياته بفضل جهود رجال الإنقاذ والإطفاء.

وقال وزير الداخلية: "لقد حققنا ظروفاً أكثر استقراراً في المناطق الرئيسية، ولحسن الحظ لم تتضرر أنظمة الموانئ والجمارك".

وأضاف مومني: "لهذا السبب أعلنا أن عمليات التحميل والتخليص والجمارك ستستمر في نشاطها".

وقد غادر 200 شخص آخرين أصيبوا في الحادث المستشفيات، لكن 300 آخرين ما زالوا في المستشفيات.

هذا وقد ادى وقوع انفجار ضخم امس السبت في ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندرعباس جنوب البلاد الى مقتل واصابة عشرات من الاشخاص ووقف انشطة الميناء لتسهيل عملية الانقاذ والإطفاء.

/انتهى/

رمز الخبر 1957171
جواد ماستری فراهانی

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