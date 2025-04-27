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٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٢١ ص

حماس تعزي في حادثة انفجار ميناء شهيد رجائي

حماس تعزي في حادثة انفجار ميناء شهيد رجائي

أعربت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان لها عن تعازيها في حادثة الانفجار التي وقعت في ميناء شهيد رجائي في بندرعباس، والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المواطنين الإيرانيين.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة شهاب، جاء في البيان: "تعلن حركة حماس عن تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقيادتها، وحكومتها، وشعبها، في أعقاب الانفجار المؤسف الذي وقع في ميناء شهيد رجائي في مدينة بندرعباس".

وأضافت حماس: "نتقدم بأحر التعازي لعائلات ضحايا هذا الحادث، ونسأل الله العلي القدير أن يرحمهم برحمته الواسعة، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين والجرحى".

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية في بيانها: "نؤمن بقدرات الجمهورية الإسلامية على تجاوز تداعيات هذه الحادثة المؤلمة، ومواصلة مسيرتها في البناء والتقدم".

يُذكر أن انفجارًا كبيرًا وقع بالامس السبت، 26 أبريل، في ميناء شهيد رجائي في بندرعباس، مما أسفر عن 750 مصابًا وثمانية قتلى، ولا تزال النيران مشتعلة بشكل كامل، ولا توجد معلومات دقيقة حول سبب وقوع الحادث حتى الآن.

وبحسب التقارير الأولية، فإن فرق الإغاثة والقوات الأمنية متواجدة في الموقع، وتستمر عمليات الفحص والإغاثة، بينما تواصل التحقيقات لتحديد أبعاد هذا الحادث.
/انتهى/

رمز الخبر 1957160
یاسر المصری

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