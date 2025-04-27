تقرير مراسل "مهر" حول آخر مستجدات ميناء شهيد رجائي

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن مراسلها، أنه منذ الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، بدأت طائرات الإطفاء عملياتها، حيث استمر رش المياه من السماء على موقع الحادث.

نتيجة لهذه الجهود، أصبحت ألسنة النيران، على عكس اليوم السابق، أقل اشتعالاً وهدأت بشكل كبير.

وبحسب تقديرات مركز إدارة الأزمات، من المتوقع أن يتم إخماد الحريق بالكامل اليوم، حيث وقع الحادث في الساعة 12:10 ظهرًا يوم أمس، وأسفر عن 14 حالة وفاة، بالإضافة إلى حوالي 750 مصابًا، حيث تم خروج أكثر من 400 منهم من المراكز العلاجية في بندرعباس وفقًا لأحدث الإحصائيات.

وقال مدير العلاقات العامة في جامعة العلوم الطبية في هرمزغان إنه من المتوقع أن يتم خروج عدد آخر من المصابين بعد تلقي العلاج اليوم.

حاليًا، تجري عمليات إطفاء الحريق بشكل جاد في موقع الحادث، حيث تم تجهيز المعدات والكوادر البشرية في ميناء شهيد رجائي لاستئناف عمليات التفريغ والتحميل للحاويات.

كما يمكن للتجار ورجال الأعمال الذين يحتاجون إلى خدمات جمركية وبحرية لتصدير أو استيراد السلع الاستفادة من هذه الإمكانيات. في الوقت نفسه، تم إعلان تعطيل جميع الدوائر والمدارس والجامعات في بندرعباس اليوم، لكن الموظفين والمعدات في قطاع النقل البحري لا تزال جاهزة لتقديم الخدمات.

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