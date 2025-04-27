نائب وزير العدل الايراني يلتقي السفير الأرميني في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والشؤون الدولية، عسكر جلاليان، خلال لقائه السفير الأرميني في طهران، إلى تاريخ الصداقة بين البلدين والقواسم التاريخية والثقافية المشتركة بين إيران وأرمينيا، واعتبر توقيع الاتفاقيات القانونية بين البلدين أمراً مهماً.

ووصف دعوة نظيره الأرميني لوزير العدل الإيراني لزيارة البلاد بأنها أساس لتطوير العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات القانونية والقضائية، وأشاد بالجانب الأرميني في قضية نقل السجناء.

وفي اللقاء اقترح نائب وزير العدل التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حقوق الإنسان بين وزارتي العدل في إيران وأرمينيا.

وخلال اللقاء أكد سفير جمهورية أرمينيا لدى طهران على عمق العلاقات بين البلدين وأعرب عن أمله في تطوير هذه العلاقات بشكل أكبر في المستقبل القريب.

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