ارتفاع عدد المصابين في حادثة انفجار ميناء الشهيد رجائي إلى 1242 شخصاً

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن مراسلها، صرح مجتبي خالدي، المتحدث باسم الهلال الأحمر، بأن عدد المصابين في الحادثة قد وصل إلى هذا الرقم.

وأضاف: "يجب على كل فرد، بغض النظر عن تخصصه، عدم التوجه إلى هرمزغان وبندر عباس، وترك المجال لفرق الإنقاذ، التي ستعلن عن حاجتها للقوى البشرية عند الضرورة."

وأشار خالدي إلى أن فرق الدعم التابعة للهلال الأحمر قد بدأت عملية إعادة التواصل مع الأشخاص المفقودين، وتسعى جاهدة لإبلاغ العائلات بأحدث المستجدات حول حالة المصابين والمفقودين.

وأكد على أن جمعية الهلال الأحمر ستظل متواجدة في الموقع حتى انتهاء عمليات الإغاثة للمتضررين من الانفجار، وستواصل تقديم الخدمات الداعمة في المنطقة بعد انتهاء العمليات.

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