تعازي الدائرة العقائدية والسياسية بوزارة الدفاع في ضحايا حادثة بندر عباس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الدائرة العقائدية والسياسية بوزارة الدفاع حجة الاسلام سيد ضياء الدين آقاجانبور، أصدر رسالة تعزية في أعقاب الحادث الأليم الذي وقع في رصيف الشهيد رجائي في ميناء بندر عباس.

وجاء في نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد ترك الحادث المأساوي والمؤسف للانفجار والحريق في رصيف الشهيد رجائي في ميناء بندر عباس، حزنا كبيرا في نفوسنا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مواطنينا الأعزاء.

وأود أن أعرب عن تعازيّ لقائد الثورة الاسلامية، والشعب الإيراني الكريم، وأهالي محافظة هرمزغان الصابرين، والأسر الحزينة في مأساة فقدان هؤلاء الأعزاء.

أسأل الله العلي القدير الصبر والسلوان لقلوب المصابين، والرحمة والمغفرة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين والمصابات جراء هذا الحادث.

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