انطلاق معرض إيران إكسبو 2025 في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت اليوم في طهران فعاليات النسخة السابعة لمعرض إيران إكسبو، أكبر وأهم حدث تصديري يهدف إلى ربط بلادنا بالأسواق الدولية، بمشاركة شركات من أكثر من 100 دولة.

وسيكون هذا المعرض الذي يستمر حتى 29 ابريل في مركز المعارض الدائم بطهران، فرصة للتعريف بقدرات الشركات الإيرانية على تصدير السلع والخدمات التقنية والهندسية إلى كافة أنحاء العالم.

وخلال هذا المعرض، حضر إلى طهران أكثر من 2000 شركة وممثليها من مختلف دول العالم للتعرف على قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك للتفاوض وإقامة تفاعلات تجارية مع أكبر العلامات التجارية الإيرانية في مختلف المجالات الصناعية.

وبحسب الخطط، ستعرض أكثر من 800 شركة إيرانية كبيرة منتجاتها وإنجازاتها في الدورة السابعة للمعرض.

كما يستضيف هذا المعرض، الذي يركز على التواصل وتسهيل التفاعلات التجارية مع الدول الأجنبية، 2500 رجل أعمال من 106 دولة ومسؤولين من 39 دولة. ومن بين الضيوف المدعوين لهذا الحدث التجاري الأمين العام لمجموعة الدول الثماني النامية، والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي، والأمين العام لرابطة دول حوض المحيط الهادئ، وشنغهاي.

واعتبر رئيس منظمة تنمية التجارة محمد علي دهقان دهنوي، أن فعاليات إكسبو 2025 وقمة التعاون الإيراني الأفريقي، أكبر حدث اقتصادي وسياسي في إيران هذا العام، وقال: "أكثر من أربعة آلاف رجل أعمال من 110 دولة حول العالم يرغبون في حضور معرض هذا العام في طهران".

وأوضح أن نحو 4 آلاف متقدم أجنبي من 110 دولة سجلوا للمشاركة في المعرض، منها 41 دولة آسيوية، و21 دولة أوروبية، و39 دولة أفريقية، وثماني دول من القارة الأمريكية، ودولة واحدة من أوقيانوسيا.

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