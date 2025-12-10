انطلاق معرض "كيش إكسبو 1404" الدولي جنوب ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن السكرتير التنفيذي لمعرض كيش خلال حفل الافتتاح أن معرض هذا العام يقام بحضور ممثلين عن 40 دولة، وعشرات الشركات الإيرانية، و300 مستثمر ورجل اعمال، ومسؤولين وناشطين محليين وأجانب في مجال الاستثمار والتجارة الدولية.

وأضاف محمد رضا قادري: يضم معرض هذا العام 110 أجنحة للشركات المحلية والدول المشاركة، تتيح لهم فرصة الالتقاء لاستكشاف الإمكانات الاقتصادية وإيجاد سبل التجارة والأعمال الدولية.

ووصف الاستثمار بأنه مفتاح الازدهار الاقتصادي للبلاد، وقال: إن جذب الاستثمارات لزيادة الإنتاج والصادرات بما يتناسب مع قدرات الدول المشاركة وإيران هو من أهداف معرض كيش لهذا العام.

كما أشار إلى تحديد أربعة أقسام رئيسية و12 محورًا فرعيًا في هذا المعرض، وقال: يشمل قطاع الطاقة والصناعة والتقنيات الجديدة النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقات الجديدة، وصناعات التعدين، والنقل والتقنيات الجديدة والبنية التحتية الحضرية، ويشمل قطاع الاقتصاد الرقمي والخدمات المالية تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والمصرفية والتأمينية والشركات القائمة على المعرفة والمناطق الاقتصادية الحرة، ويشمل قطاع الزراعة والصحة والصناعات الغذائية مجالات المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والعضوية والصحة والأدوية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى قطاع السياحة والثقافة وأسلوب الحياة الذي يشمل السياحة والخدمات ذات الصلة والحرف اليدوية والسيارات والمعدات الطرفية، من بين المحاور الرئيسية والفرعية لهذا المعرض.

/انتهى/