روحاني: علاقات طهران وباكو أخويةً وتسير نحو التطور

وأفادت وكالة مهر للأأنباء، أن الرئيس الايراني حسن روحاني هنأ خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الثلاثاء الرئيس الاذربيجاني "الهام علييف" والحكومة والشعب الاذري بمناسبة عيد الاضحى المبارك، وقال ان التعاون الثنائي يشهد اليوم تقدما ايجابيا في خضم جهود المسؤولين في كلا البلدين.

ووصف الرئيس روحاني الزيارات المتبادلة بين المسؤولين ووزراء إيران وأذربيجان، بانها تحمل نتائج رائعة في تطوير العلاقات والتعاون، معربا عن أمله في الاسراع بتنفيذ الاتفاقيات والتعاون المتبادل، في ظل الجهود والمزيد من اهتمام مسؤولي البلدين.

وأشار روحاني إلى أن جمهورية أذربيجان كانت دائما دولة صديقة وشقيقة لإيران، وبالتأكيد سوف تتوسع هذه الصداقة والأخوة بين البلدين.

من جانبه هنأ الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف، الرئيس روحاني والحكومة والشعب في الجمهورية الاسلامية الايراية بمناسبة عيد الاضحى المبارك، وقال، ان العلاقات والتعاون بين إيران وجمهورية أذربيجان، في تقدم وهذا نتيجة للجهود المستمرة والصادقة والمخلصة للمسؤولين في طهران و باكو.

وأعرب رئيس جمهورية أذربيجان عن أمله، في عقد لقاء مع الدكتور روحاني في المستقبل القريب وصرح بأن العلاقات بين البلدين والشعبين ستكون أفضل من ذي قبل./انتهى/.