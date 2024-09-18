غروسي يزور طهران قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن زيارة مرتقبة له إلى إيران بعد لقاء ثنائي جمعه مع محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، على هامش المؤتمر العام الـ68 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وأشار غروسي في رسالة له على موقع التواصل الاجتماعي X إلى لقائه مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومناقشة أهمية الحفاظ على التفاعل بين طهران والوكالة الدولية، قائلا: "سأسافر قريبا إلى طهران من أجل اجتماعات سياسية وفنية مهمة".

كما أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، بهروز كمالوندي الذي يتواجد حاليا بفيينا، عن زيارة مرتقبة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران وقال: "لم يتم تحديد موعد زيارة السيد غروسي بعد، لكن المهم أن هذه الرحلة سيكون لها آثار إيجابية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتخدم مصالح بلادنا، وفي الوقت نفسه، سنكون قادرين على حل المشاکل للتوصل إلى نتيجة مقبولة مع الوكالة الدولية".

وفيما يتعلق بالمحادثات الفنية بين الوكالة الدولية وإيران، اشار كمالوندي: "إن شاء الله سنتمكن من حل القضايا بين البلدين، ويبدو أن الأجواء التي نشأت يمكن أن تحسن العلاقات بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في المستقبل".

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