غروسي: لا أحد يستطيع تدمير البرنامج النووي الإيراني/ إيران دولة كبيرة وغنية جدًا

أفادت وكالة مهر للأنباء أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقابلة مع صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية: أن عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية لم تتوقف أبدا، وأن هذه المؤسسة، باعتبارها السلطة الوحيدة التي لديها مهمة رسمية في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، تقوم دائما بواجباتها في هذا البلد.

وقال غروسي: باعتباري دبلوماسيا يتمتع بخبرة تمتد لأربعين عاما، فقد كنت أعتقد دائما أن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن. وأنا لا أقول هذا من باب التبسيط، بل استناداً إلى عملية التفاوض التي نواصلها، وآمل أن تؤدي في نهاية المطاف إلى الاستقرار.

وأضاف غروسي: أنا على اتصال مع ستيف ويتكوف، ممثل إدارة ترامب في المنطقة ونزوده بمعلوماتنا حول إيران؛ المهم هو أن تستمر العملية الدبلوماسية.

وأكد أن "إيران دولة كبيرة وغنية"، مضیفا "إذا تمكنا من معالجة المخاوف بشأن إمكانية حصول هذا البلد على أسلحة نووية، فإننا سنكون قد اتخذنا خطوة كبيرة نحو الاستقرار في الشرق الأوسط".

وأردف غروسي أن حل القضية النووية الإيرانية ليس عسكريا، وقال إن "الهجوم العسكري قد يؤدي إلى صراع أوسع ولن يحل بالضرورة المشكلة الرئيسية". "إذا كانت القضية الرئيسية هي قدرة إيران المحتملة على إنتاج الأسلحة النووية، فحتى عملية مدمرة للغاية ربما لن تكون قادرة على تدمير البنية التحتية بأكملها، وإيران قادرة على إعادة بنائها".

وتابع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا ردا على سؤال بشأن الاتهامات التي وجهها الكيان الصهيوني والمزاعم بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية: "لقد صرحت إسرائيل مرارا وتكرارا بأنها تزعم حصول إيران على الأسلحة النووية تهديدا وجوديا". وأنا على العكس من ذلك، أرى أن وجود عملية الحوار والتفاوض أمر مهم للغاية. "الجميع يتحدثون عن إيران، ولكننا الوحيدون المتواجدون في إيران ونراقب أنشطتها النووية عن كثب".

/انتهى/