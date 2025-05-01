خرازي: الحوار بين  إيران ودول الخليج الفارسي ضرورة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، أكد على ضرورة تشكيل حوارات جدية بين إيران ودول الخليج الفارسي، مشيراً إلى أنه في ظل العقلانية والنضج الذي تتمتع به دول المنطقة، يجب أن تتحقق الحوارات الإقليمية بين إيران ومجموعة الدول العربية، وأن إيران أيضاً ترغب في مثل هذه الحوارات.

وفي سياق حديثه عن الحرب الإيرانية العراقية، أشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حققت النصر بفضل شجاعة وتضحيات جنود الوطن، وتوجيهات مديري البلاد، وعزيمة الشعب، حيث تم طرد الأعداء من الأراضي الإيرانية. وذكر أنه في أواخر فترة المرحوم هاشمي رفسنجاني، تم اتخاذ خطوات فعالة لتعويض العلاقات المتوترة التي نشأت بين إيران ودول الخليج الفارسي، حيث كانت بداية هذه الجهود لقاء آية الله هاشمي مع الملك عبدالله في إسلام آباد، حيث تم طرح فكرة عقد قمة لزعماء الدول الإسلامية، والتي عُقدت لاحقاً في فترة رئاسة خاتمي.

وأضاف خرازي أنه إذا كانت إيران تعتمد على الأجانب، فلن تتمكن بالطبع من العمل بشكل مستقل. وأكد أن القوة التي حققتها إيران معترف بها من قبل الآخرين، حيث استطاعت الجمهورية الإسلامية الدفاع عن نفسها والوقوف في وجه الأجانب.

كما أعرب رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية عن قلقه من محاولات إسرائيل للهيمنة على منطقة الخليج الفارسي، مشدداً على أهمية تشكيل حوارات جدية بين إيران والدول العربية في المنطقة، وأكد أنه في ظل العقلانية والنضج الذي اكتسبته دول المنطقة، يجب أن تتحقق هذه الحوارات الإقليمية.

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