رئيس وزراء أرمينيا: نسعى لتحسين العلاقات مع إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن باشينيان قال في تصريحات له : "نحن نرغب في تعزيز علاقاتنا مع طهران". وأضاف أن اتفاق إنشاء منطقة التجارة الحرة بين إيران ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) يعود بالفائدة على أرمينيا.

جاءت تصريحات باشينيان خلال مناقشات في البرلمان الوطني الأرميني حول تقرير أنشطة الحكومة لعام 2018، حيث أشار إلى أنه إذا قام المنتجون والمصنعون بأداء مهامهم بشكل جيد، فلن تتعرض السلع المحلية للمنافسة من السلع الأجنبية التي تدخل البلاد برسوم جمركية منخفضة.

ووفقًا لوكالة "أرمينيا نيوز"، صادق البرلمان الوطني يوم الأربعاء على اتفاق مؤقت لتشكيل منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم أرمينيا وروسيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان، وإيران. وبموجب هذا الاتفاق، ستنخفض الرسوم الجمركية على صادرات عدة سلع، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية على الصادرات من إيران إلى أرمينيا.

كما أكد باشينيان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء إستونيا، كريستين ميخايل، أن أرمينيا لا تنوي تصعيد أو قطع أو تدمير علاقاتها مع روسيا. وعند سؤاله عن استعداد أرمينيا للابتعاد عن منطقة نفوذ موسكو، قال: "علاقاتنا مع روسيا قائمة على المصالح المتبادلة، ويجب أن تبقى كذلك."

وشدد باشينيان على أن أرمينيا تتبنى سياسة خارجية متوازنة، حيث تسعى إلى إيجاد توازنات مناسبة في علاقاتها مع جميع شركائها الدوليين. وأوضح: "نريد، وهذا منطقي، أن تكون لدينا علاقات جيدة مع جميع شركائنا الدوليين. بالإضافة إلى ذلك، نرغب في تنظيم علاقاتنا مع دول منطقتنا، بما في ذلك جمهورية أذربيجان وتركيا، ونريد تحسين علاقاتنا مع جيراننا الآخرين، بما في ذلك إيران وجورجيا. وبالطبع، نرغب في تعميق علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي."

كما أعرب باشينيان عن أمله في أن تكتمل عملية تحرير التأشيرات، التي بدأت الآن، في الوقت المحدد. وفي هذا السياق، أشار إلى أن القانون الذي تم اعتماده مؤخرًا في يريفان بشأن بدء عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي يمثل دافعًا آخر للإصلاحات الديمقراطية في البلاد.

وعند سؤاله عن مدى استمرار هذا الوضع، قال: "قد تحدث مواقف تتسبب في توترات وتعارضات بين توجهات سياستنا الخارجية المختلفة. نحن نرى أن حل هذه الوضعية يعتمد على الشفافية والصدق والصراحة تجاه جميع شركائنا، بحيث لا يكون هناك أي نقطة غامضة في السياسات التي نتبعها وأيضًا في أسبابها وتبريراتها."

/انتهى/