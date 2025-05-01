بقرار من "علييف"، بنك"ملي" الإيراني يستأنف نشاطه في باكو

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مصادر مطلعة أكدت أن استئناف نشاط الفرع يأتي عقب الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان" إلى جمهورية أذربيجان، حيث تم ذلك بموافقة وتوجيه من "إلهام علييف".

وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تُعتبر إيجابية في سياق تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وتُعد خبرًا سارًا للفاعلين التجاريين الإيرانيين في جمهورية أذربيجان، حيث تُعتبر من بين الإنجازات الاقتصادية لزيارة بزشكيان إلى باكو.

وفي سياق متصل، التقى مسعود بزشكيان يوم الإثنين خلال زيارة رسمية ليوم واحد بـ"إلهام علييف"، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية.

على الرغم من تصاعد التوترات والخلافات بين جمهورية أذربيجان وإيران في السنوات الأخيرة، يبدو أن المسؤولين في كلا البلدين تمكنوا من إدارة هذه الاختلافات. وتُعتبر زيارة الرئيس الإيراني إلى باكو واستئناف نشاط فرع بنك "ملي" هناك جزءًا من هذا السياق الإيجابي.

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