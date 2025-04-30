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٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٥٤ ص

الحكومة الايرانية: رُفضت احتمالية وقوع عمل تخريبي في حادثة ميناء الشهيد رجائي

الحكومة الايرانية: رُفضت احتمالية وقوع عمل تخريبي في حادثة ميناء الشهيد رجائي

اعلنت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية، فاطمة مهاجراني انه تم رفض احتمالية وقوع حادثة ميناء الشهيد رجائي بسبب عمل تخريبي.

وأفادت وكالة مهر للأنباءن انها قالت المتحدث باسم الحكومة الايرانية اليوم الاربعاء: "لا توجد رقابة إخبارية في هذه الحادثة، والحكومة ملزمة بتوفير الشفافية والمساءلة".

وأضافت مهاجراني: "لمنع انتشار المعلومات الخاطئة حول عدد القتلى وتفاصيل الحادث، تقرر أن يقوم وزير الداخلية أو رئيس هيئة إدارة الأزمات بتقديم المعلومات الرسمية من مكان الحادث وتم تحقيق ذلك فعليا".

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة بشأن سبب وقوع الحادث: "حتى الآن، تم استبعاد احتمالية عمل تخريبي وتم تحديد الخطأ البشري باعتباره السبب الأكثر احتمالا للحادث. ومع ذلك، فإن البيان النهائي يظل مشروطا باستكمال التحقيق".

وأضافت: "يجب أن نسمح بصدور تقرير الخبراء. سنحاسب جميع المخطئين، ولكن يجب أن نسمح بنشره. لا يوجد سبب يمنعنا من إخبار الناس بالحقيقة".

»انتهد»

رمز الخبر 1957351
جواد ماستری فراهانی

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