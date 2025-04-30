صالحي اميري يعلن عن محادثات إيرانية تركية لتطوير الاستثمار السياحي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية السيد رضا صالحي أميري على هامش اجتماع مجلس الوزراء بشأن قمة السياحة في تركيا: "تشاورنا مع تركيا بشأن التعاون السياحي المشترك .

وأشار صالحي: "خلال رحلتنا إلى أذربيجان، أجرينا أيضًا مناقشات أساسية حول السياحة. وتابع: "سيتم تشكيل لجنة سياحية بين إيران وأذربيجان، وستكون زيارة الرئيس الأذربيجاني لإيران نقطة تحول في السياحة بين البلدين". ونأمل أن نتمكن من خلال وجود الأذربيجانيين في إيران من إحياء الإمكانات السياحية مع أذربيجان.

وأضاف: "لقد حددنا هدفًا للوصول إلى 15 مليون سائح بحلول عام (2028)، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى تطوير البنية التحتية بشكل جدي".

وأعلن وزير التراث الثقافي أيضاً: "إن مسألة الرسوم الجمركية الصفرية، وكذلك مرافق البنية التحتية بقيمة 20 تريليون شيكل التي وافق عليها البنك المركزي، و4000 مليار شيكل من صندوق التنمية الوطني لبناء 2700 مشروع سياحي، من بين الإجراءات التحفيزية والدعمية لقطاع السياحة".

وأشار صالحي إلى دبلوماسية السياحة النشطة مع الدول المجاورة، وقال: "في الوقت نفسه، تم إنشاء رحلات جوية من السعودية إلى مشهد، ونفس الشيء من الكويت، وسننشئ رحلات جوية من دول مجاورة أخرى بالتشاور".

وفيما يتعلق بإلغاء التأشيرة، قال أيضاً: "لحسن الحظ، فإن شروط إلغاء التأشيرة تتقدم للأمام". وسنحقق أيضًا أهداف الخطة التنموية السابعة.

وأشار وزير السياحة إلى أننا "سنطور السياحة من خلال احترام المبادئ البيئية. جميع دول العالم تستخدم موارد الغابات مع مراعاة القضايا البيئية". سيكون لدينا 224 نقطة لإنشاء المرافق السياحية في شمال البلاد، والتي وافقت عليها الحكومة والسياسات التي أعلنها القائد.

وأضاف: "سنواصل أيضًا سياساتنا الموجهة نحو البحر في هذا الصدد". نحن نحشد كل طاقاتنا لتنشيط الاقتصاد المستقبل، وفي بحر قزوين يتم نقل سفينة تم شراؤها من مستثمر من القطاع الخاص، وفي الجنوب يتم شراء سفينة للسياحة البحرية ويتم نقلها. سنعمل على تفعيل السياحة البحرية في المستقبل القريب.

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