وزير التراث الثقافي الايراني يزور ابوظبي للمشاركة في قمة "AIM" للاستثمار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تأتي هذه الرحلة استجابة للدعوة الرسمية من الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي ورئيس مجلس الإمارات للسياحة عبدالله بن طوق المري لحضور ملتقى الاستثمار السنوي 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

هذه القمة التي تعقد برعاية منظمة السياحة العالمية تهدف إلى تعزيز سياسات السياحة المستدامة وتحديد فرص الاستثمار الجديدة ورسم آفاق جديدة للتنمية المتوازنة للسياحة على المستويين الوطني والإقليمي، بمشاركة كبار المسؤولين ونشطاء صناعة السياحة والمؤسسات الدولية.

وعلى هامش هذه القمة، سيلتقي وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني، مع مجموعة من المستثمرين والناشطين السياحيين الإيرانيين المقيمين في الإمارات، فضلاً عن إجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين والوزراء المشاركين في القمة.

ويعكس حضور وزير التراث الثقافي في مثل هذا الحدث البارز، بشكل فعال القدرات الحضارية والثقافية والسياحية الإيرانية، فضلا عن توفير منصة للتعريف بالبنية التحتية للاستثمار في البلاد في هذه المجالات، في إطار الحوارات العابرة للحدود الوطنية وبنظرة مستقبلية.

وانطلقت في العاصمة الاماراتية أبوظبي، الاثنين، فعاليات الدورة الرابعة عشرة من قمة «AIM» للاستثمار، تحت شعار «خريطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن»، وتستمر حتى 9 إبريل/ نيسان الجاري، في مركز أدنيك أبوظبي.

وتشمل القمة في دورة هذا العام أكثر من 400 جلسة حوارية، و13 اجتماع طاولة مستديرة رفيعة المستوى، و23 حدثاً جانبياً يتم تنظيمها على هامش القمة، بالتعاون مع أكثر من 400 شريك دولي وعالمي.

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