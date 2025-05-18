مناورات مشتركة للحرس الثوري والجيش الأذربيجاني في قره باغ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن نائب قائد عمليات القوات البرية للحرس الثوري الإيراني وقائد المناورات المشتركة العميد ولي معدني، أن الكتيبة المختارة من القوات الخاصة للحرس الثوري، برفقة وفد عسكري رفيع المستوى، دخلت اليوم إلى جمهورية أذربيجان عبر حدود بيلسوار البرية في محافظة أردبيل للمشاركة في مناورات "أرس 2025" المشتركة.

وبعد الاستقبال الرسمي للوفد العسكري والقوات المشاركة، عقد اجتماع بحضور كبار القادة العسكريين في البلدين. وفي هذا الاجتماع تم تقديم توضيحات حول أهداف التدريب للتمرين وسيناريو التمرين ومنطقة الإيقاف وعملية الإعداد في مراحل مختلفة.

وفي إشارة إلى إجراء مناورات "أرس-2025" في الفترة من 18 إلى 21 مايو/أيار في المناطق العامة المحررة في قره باغ بأذربيجان، أضاف الماني: "هذه المناورة خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الحدود المشتركة ومواجهة التهديدات المحتملة".

أعلن الوفد العسكري رفيع المستوى للجمهورية الإسلامية الإيرانية المتواجد في منطقة التدريبات، عن الجاهزية اللازمة لإجراء تدريبات مشتركة ضد أي تهديدات حدودية.

يُذكر أنه في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أُجريت مناورات مشتركة بين القوات الخاصة للجيش الأذربيجاني والكتيبة المختارة من القوات الخاصة للقوات البرية للحرس الثوري الإسلامي، التي تستضيفها بلادنا، في منطقة أسلاندوز بمحافظة أردبيل.

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