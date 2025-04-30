بدء تشغيل رحلات جوية بين أرومية وإسطنبول

أفادت وكالة مهر للأنباء، أضاف "محمد علي نائل قراملكي" أن الرحلات ستصل إلى مطار الشهيد باكري الدولي في أرومية كل يوم أحد وأربعاء في تمام الساعة 16:30، على أن تغادر أرومية متوجهة إلى إسطنبول في الساعة 18:00 من نفس اليوم.

كما أشار إلى زيادة عدد الرحلات بين أرومية وطهران، موضحًا أن رحلات هذا الخط ستبدأ أيضًا اعتبارًا من 4 مايو، حيث ستُجرى كل يوم أحد وأربعاء.

وأكد مدير عام مطارات أذربيجان الغربية أن الرحلات من طهران ستصل إلى مطار أرومية في الساعة 17:00، لتغادر المطار متوجهة إلى مهرآباد في الساعة 17:45.

/انتهى/