مع تقدم النيران في فلسطين المحتلة؛ إخلاء المستوطنات مستمر

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشارت المصادر إلى أن فرق الإطفاء لا تزال تعمل على السيطرة على النيران في المناطق الشمالية من الضفة الغربية. وفي هذا السياق، أعلنت قناة "12" الإسرائيلية أن فرنسا قد أبلغت عن إرسال طائرة للمساعدة في إطفاء الحرائق، نظرًا لعجز الكيان الإسرائيلي عن السيطرة عليها.

وقال إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، إن باريس مستعدة لتقديم مساعداتها المادية لدعم جهود إطفاء الحرائق في إسرائيل.

من جهة أخرى، اندلعت حرائق ضخمة في الجبال المحيطة بمدينة القدس المحتلة، مما دفع السلطات الإسرائيلية إلى إعلان حالة الطوارئ. وقد طلب الكيان المساعدة من دول أخرى لمكافحة هذه الحرائق.

وذكرت مصادر عبرية أن التيار الكهربائي قد انقطع في عدد من المستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة، ومع تزايد انتشار النيران وعدم القدرة على السيطرة عليها، بدأت عملية إخلاء سكان عدة مستوطنات في المنطقة.

وفي ظل تفاقم الأزمة، تم إلغاء جميع الاحتفالات والمناسبات. كما أفادت التقارير بأن الحرائق قد اقتربت من حدود قطاع غزة، ووصلت حتى إلى دبابات الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وصف مسؤول رفيع في خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية الوضع بأنه "حادث صعب ومعقد"، محذرًا من أن "ما زلنا في بداية الطريق؛ ذروة الأزمة لا تزال قادمة".

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