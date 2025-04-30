حرائق ضخمة تندلع في الأراضي المحتلة والسلطات الصهاينة تستنجد بمساعدة دولية (فيديو)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد أسبوع واحد فقط من موجة الحرائق الواسعة التي اجتاحت جبال القدس، اندلع صباح اليوم الأربعاء حريق جديد في غابة إشتاؤول، بالقرب من بلدة مسيلت تسيون، وانتشر سريعا في عدة بؤر بالمنطقة.

وعلى خلفية الحريق، أعلنت سلطات الإطفاء الإسرائيلية تفعيل أمر "لهيب أحمر" (Red Flame)، وهو أعلى مستوى تأهب لدى جهاز الإطفاء، كما جرى إعلان حالة تعبئة عامة لرجال الإطفاء في أنحاء البلاد.

وذكرت هيئة الإطفاء والإنقاذ أن شدة النيران واتجاه الرياح دفعاها لإصدار تعليمات إلى الشرطة بإجلاء سكان عدة تجمعات سكنية. وتم إغلاق الطريق رقم 1 أمام حركة السير.

وأشارت الهيئة إلى أن الحريق هناك "يستعر" ويشكل خطرا فعليًا على سلامة الجمهور. وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال تسعة أشخاص من مركباتهم بعد أن حوصِروا وسط سحب الدخان الكثيف.