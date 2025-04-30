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٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:١٣ م

"مسمار جحا"..حجج الكيان الصهيوني المستمرة للتدخل في سوريا تحت ذريعة حماية الدروز

"مسمار جحا"..حجج الكيان الصهيوني المستمرة للتدخل في سوريا تحت ذريعة حماية الدروز

يستغل الكيان الصهيوني الطائفة الدرزية كذريعة للتدخل المستمر في سوريا، حيث يسعى إلى استغلال ضعف الحكومة الجولانية وانفعالها المفرط، مدعيًا دعمه لهذه الطائفة، ليواصل بذلك أعماله العدوانية واحتلاله للأراضي السورية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي أحدث تجليات هذا التدخل المستهدف، أرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت رسالة إلى حكومة الجولاني، التي كانت منذ سقوط النظام السابق بمثابة تمهيد للکیان الصهيوني للتدخل والاحتلال المتزايد في سوريا، حيث أعربا عن توقعاتهما بأن تتخذ هذه الحكومة خطوات لمنع تعرض الدروز للأذى.

منذ سقوط النظام السابق في سوريا، قام الكيان الصهيوني بشن هجمات واسعة على البنية التحتية العسكرية والدفاعية في البلاد، مما أدى إلى تدمير أي عامل ردع متبقي، وجعل سوريا دولة بلا دفاع أمام الاعتداءات الصهيونية. وقد تمت هذه الانتهاكات في ظل صمت مريب من حكومة الجولاني وداعميها، ولا تزال تتواصل بأشكال متعددة.

/انتهى/

رمز الخبر 1957366

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