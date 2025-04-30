"مسمار جحا"..حجج الكيان الصهيوني المستمرة للتدخل في سوريا تحت ذريعة حماية الدروز

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي أحدث تجليات هذا التدخل المستهدف، أرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت رسالة إلى حكومة الجولاني، التي كانت منذ سقوط النظام السابق بمثابة تمهيد للکیان الصهيوني للتدخل والاحتلال المتزايد في سوريا، حيث أعربا عن توقعاتهما بأن تتخذ هذه الحكومة خطوات لمنع تعرض الدروز للأذى.

منذ سقوط النظام السابق في سوريا، قام الكيان الصهيوني بشن هجمات واسعة على البنية التحتية العسكرية والدفاعية في البلاد، مما أدى إلى تدمير أي عامل ردع متبقي، وجعل سوريا دولة بلا دفاع أمام الاعتداءات الصهيونية. وقد تمت هذه الانتهاكات في ظل صمت مريب من حكومة الجولاني وداعميها، ولا تزال تتواصل بأشكال متعددة.

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