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٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:٥٥ ص

المباحثات الأمنية بين إيران والصين بحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي

المباحثات الأمنية بين إيران والصين بحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي

بدأت المباحثات بين الوفد الإيراني والوفد الصيني خلال الاجتماع الأمني لمجموعة "بريكس". 

أفادت وكالة مهر للأنباء، التقى علي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي سافر إلى البرازيل للمشاركة في الاجتماع الأمني لمجموعة "بريكس"، مع وانغ يي، وزير الخارجية الصيني، حيث جرت بينهما محادثات.

كما أن أحمديان كان قد وصل إلى البرازيل للمشاركة في قمة "بريكس" الأمنية، حيث من المقرر أن تُعقد لقاءات ومفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف حول التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى مناقشة التطورات في منطقة غرب آسيا. ومن المتوقع أن تُجرى محادثات حول الترتيبات الأمنية بين الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس".

/انتهى/

رمز الخبر 1957390
یاسر المصری

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